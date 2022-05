Le Domaine de la Réserve

Vier Colonial Zimmer (64 m2) in einer im kolonialen Stil erbauten Villa, vier Bois d'Amour Suiten befinden sich in der Villa direkt am Strand und 32 Beachfront Deluxezimmer (68 m2) liegen im Garten verteilt. Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Telefon, Kaffee- und Teekocher, Safe und Terrasse mit Sicht in Richtung Meer. Die Deluxezimmer haben zusätzlich noch eine Badewanne.