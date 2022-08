Über Grönland nach New York: Die Route der Wikinger mit der Explora I ab Reykjavik

Rückreise in die Schweiz

Zeit zur freien Verfügung. Nachmittags Transfer zum Flughafen und Rückflug.



Im Preis inbegriffen:

- Flüge Zürich – Reykjavik / New York – Zürich in der Economy-Klasse

- 16 Übernachtungen in der gebuchten Suite

- Willkommen an Bord mit einer Flasche Champagner und eine Flasche Spirituose Ihrer Wahl bei der Ankunft

- Anspruchsvolle Küche mit 9 verschiedenen kulinarischen Erlebnissen, einschliesslich In-Suite-Dining

- Unbegrenzte Anzahl von Getränken, edlen Weinen und erstklassigen Spirituosen, Kaffeespezialitäten, Tees und Erfrischungsgetränken, die jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Minibar in der Suite

- Unbegrenztes Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi auf dem gesamten Schiff

- Sämtliche Trinkgelder an Bord

- Zugang zum Thermalbadbereich

- 1 Hotelübernachtung in New York

- Transfers gemäss Reiseprogramm

- EUR 250.- Bordguthaben pro Person



Im Preis nicht inbegriffen:

- Persönliche Auslagen

- Ausflüge

- Trinkgelder an Land

- Mahlzeiten in New York

- ESTA-Genehmigung USA

- Auftragspauschale

- Annullationskosten- / Reisezwischenfallversicherung



Kabinenkategorien:

- Ocean Suite

- Ocean Penthouse

- Ocean Residence