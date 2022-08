Südafrika und Namibia auf der Norwegian Jade ab Kapstadt

1 . Tag Kapstadt Individuelle Anreise nach Kapstadt. Je nach Ankunftszeit bleibt Ihnen genügend Zeit um Kapstadt zu erkunden.



Kapstadt ist die legislative Hauptstadt Südafrikas und gleichzeitig eine seiner pulsierendsten Städte. Besteigen Sie den Tafelberg für eine faszinierende Panoramasicht über die ganze Stadt und den Hafen. Besichtigen Sie Robben Island, auf der sich das berüchtigte Gefängnis befand, in dem Nelson Mandela einst sass. Erkunden Sie die gepflegten Rasen und den wunderschönen Wald im Kirstenbosch National Botanical Garden. Machen Sie dann einen Zwischenstopp im V&A Waterfront mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten und Entertainment-Angeboten.



Um 16 Uhr beginnt die Einschiffung und Sie starten zu Ihrem Abenteuer.

2 . Tag Mossel Bay Mossel Bay liegt an der Südküste Südafrikas und ist eines der beliebtesten Reiseziele des Landes. Geniessen Sie den weichen Sand am Santos Beach. Wandern Sie den Pfad entlang bis zum Leuchtturm am Cape St. Blaize aus dem 19. Jahrhundert und erleben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Umgebung. Erfahren Sie an der Ausgrabungsstätte Point of Human Origins mehr über die ältesten Menschen der Erde. Bewundern Sie anschliessend neuere kulturelle Erbstücke im Bartolomeu Dias Museum.

3 . Tag Port Elizabeth Port Elizabeth ist eine der grössten Städte Südafrikas und wird auch „Die freundliche Stadt“ genannt. Entspannen Sie am malerischen King's Beach und besichtigen Sie das Naturreservat Kragga Kamma Game Park. Erfahren Sie im Donkin Reserve mehr über die lange Geschichte des Ostkaps Südafrikas. Probieren Sie lokale Spezialitäten wie zum Beispiel Potjekos, ein Eintopfgericht, das an der frischen Luft in einem gusseisernen Gefäss gekocht wird.

4 . Tag Seetag Heute verbringen Sie den grössten Teil des Tages auf See. Sie haben ausreichend Gelegenheit, das gesamte Schiff mit all seinen Annehmlichkeiten zu erkunden und zu geniessen. Gegen Abend erreichen Sie Richards Bay.

5 . Tag Richards Bay Richards Bay befindet sich am tiefsten Naturhafen der Südhalbkugel und begeistert sowohl Natur- als auch Kulturliebhaber. Verbringen Sie den Tag mit einem langen Spaziergang durch das Umlalazi-Naturreservat, wo Sie mit viel Glück einen der seltensten Greifvögel Südafrikas sehen können, den Palmgeier. Geniessen Sie die Sonne und die Wellen am Aklantstrand Beach oder lernen Sie im Empangeni Museum mehr über die Geschichte und Kunst Südafrikas.

6 . Tag Durban Die Stadt Durban bietet Besuchern ein nahezu endloses Angebot an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, darunter faszinierende Kulturen, lange Strände, historische Stätten, sowie eine trendige und lebhafte Atmosphäre. In der Hafenstadt leben die grösste Population an Indern ausserhalb von Indien sowie Millionen Angehörige der grössten südafrikanischen Volksgruppe Zulu. Falls Sie an den Traditionen dieses Volks interessiert sind, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, ein authentisches Zulu-Dorf zu besuchen. Bei Ihrer Erkundung der historischen Stätten, einschliesslich der Museen Mahatma Gandhi House, Phoenix Settlement Durban und International Printing Press, sollten Sie unbedingt in einem indischen Restaurant einkehren, um die köstliche indische Küche zu kosten. Alternativ können Sie sich auch für mehr Entspannung entscheiden und sich an einem warmen Sandstrand erholen oder eine Rikschafahrt entlang des knapp vier Meilen langen Sandstrands Golden Mile geniessen.

7-8 . Tag Erholung auf See Sie haben nun zwei Tage Zeit, die Bordeinrichtung nach Lust und Laune zu nutzen, sei es bei einem Besuch im Wellnesscenter, einer Sporteinheit im Fitnessstudio, gemütlichen Stunden am Pool, einem leckeren Drink in einer der Bars oder süssem Nichtstun in Ihrer Kabine. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos und es wird garantiert keine Langeweile aufkommen.

9 . Tag Lüderitz, Namibia Lüderitz ist sowohl aufgrund seiner geografischen Lage, als auch der deutschen Jugendstilarchitektur ein sehr ausgefallenes und einzigartiges Reiseziel. Die Stadt zwischen der kargen Wüste Namib und der Südatlantikküste erscheint wie ein malerisches, bayerisches Dorf mit historischen Monumenten, einem Museum und Cafés. Obwohl die Region sehr rau ist, ist sie die Heimat zahlreicher wilder Tiere, darunter Pinguine, Wale und Delfine. Ausserdem kann hier eine Vielfalt an brütenden Seevögeln beobachtet werden. Erkunden Sie entweder die Küste oder begeben Sie sich landeinwärts auf ein unvergessliches Abenteuer in der Wüste.

10 . Tag Walvis Bay, Namibia Walvis Bay (Walfischbucht) ist eine Stadt mit einem natürlichen Tiefseehafen in der Nähe der Wüste Namib. Sie bietet sowohl Zugvögeln, als auch Standvögeln perfekte Bedingungen. Dies ist ein Paradies für Menschen, die es lieben, Vögel zu beobachten. In der Umgebung wurden mittlerweile über 150 verschiedene Vogelarten aufgezeichnet, der beliebteste Ort der Vogelbeobachtung ist die Walvis Bay Lagune. Denken Sie unbedingt an Ihre Kamera und Ihr Fernglas und lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, tausende Flamingos und andere Arten zu bestaunen. Alternativ erhalten Sie ebenfalls die Gelegenheit, im Meer nach Walen und Delfinen Ausschau zu halten. Sie können allerdings auch landeinwärts die (atemberaubende, 1.256 Fuss hohe „Dune 7“ besuchen, um in den Dünen zu wandern oder sich im aufregenden Sandboarden zu versuchen.

11 . Tag Erholung auf See Heute haben Sie nochmals den ganzen Tag Zeit, die Vorzüge der Norwegian Jade voll und ganz zu geniessen und die Seele baumeln zu lassen oder aktive Stunden zu verbringen.