MSC Yacht Club: Luxuserlebnis Mittelmeer mit der MSC Fantasia ab Triest

Die italienische Hafenstadt Bari liegt an der Küste der archäologisch reichen Region Apulien. Bari bietet eine bemerkenswerte Mischung aus Alt und Neu und versprüht den bekannten italienischen Charme. Während in der wunderschönen Altstadt das bunte Leben anzutreffen ist, gibt es in der Umgebung eine Fülle von Naturwundern zu entdecken. Besonderns sehenswert sind die Höhlen von Castellana, wo Sie in eine erstaunliche Welt von engen Schluchten, Stalaktiten und Stalagmiten eintauchen. Ankunft: 08:00 Uhr Abfahrt: 18:00 Uhr

Trieste

Ausschiffung nach dem Frühstück. Individuelle Rückreise nach Zürich.



Ankunft: 08:00 Uhr



Im Preis inbegriffen:

- 7 Übernachtungen in der gebuchten Suitenkategorie

- Vollpension an Bord

- Exklusiver Priority Check-in und Check-out

- Exklusiver 24-Stunden Butler- und Concierge-Service

- Unbegrenzte Getränkeauswahl in allen MSC Yacht Club Bereichen

- Kostenlose Getränkeauswahl in allen Bars & Restaurants an Bord (je nach Verfügbarkeit)

- Kostenloser Zugang zum Thermalbereich im MSC Aurea Spa

- Komplettes Internetpaket bis zu 4 GB (abhängig von der Dauer der Kreuzfahrt)

- Persönliches Wellness-Set auf der Kabine

- Zeitung wird auf Anfrage direkt in die Kabine geliefert

- Kostenloser Gepäck- / Auspackservice

- Grosszügige Suiten mit einem hohen Mass an Komfort auf den Vorderdecks des Schiffes

- Panorama-Top-Sail-Lounge mit Bar, Teeservice am Nachmittag, Auswahl an Snacks 20 Stunden am Tag

- Exklusives Sonnendeck mit Pool, Whirlpool und Bar

- Erstklassige Gourmetmenüs mit flexiblen Essenszeiten während der Öffnungszeiten des Restaurants



Nicht im Preis inbegriffen:

- An- und Abreise Triest

- Persönliche Auslagen, Trinkgelder

- Landausflüge (buchbar im Voraus oder an Bord)

- Auftragspauschale

- Annullationskosten- / Reisezwischenfallversicherung



Kabinenkategorien:

- Deluxe Suite

- Deluxe Grand Suite

- Executive Familien Suite

- Royal Suite



Preise:

- Abfahrt 03.09.: ab CHF 1'969.-

- Abfahrt 02.+09.07. / 20.+27.08.: ab CHF 2'169.-

- Abfahrt 16.-30.07. / 06.+13.08.: ab CHF 2'219.-



Hinweise:

- Für die genannten Reisedaten sind weitere Sonderpreise verfügbar. Unsere Kreuzfahrten-Spezialisten geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.