Mediterranes Erlebnis: Östliches Mittelmeer mit der MSC Fantasia ab Triest

Bei einem Spaziergang durch die kroatische Stadt Split können Sie die vielfältigen Einflüsse der verschiedenen Epochen in der Architektur erkennen. Die Haupstadt Dalmatiens ist umgeben von Wasser und inmitten grosser und kleiner Oasen gelegen. Mediterranen Städten sagt man ja ohnehin eine gewisse Gelassenheit nach, aber in der Altstadt von Split ist sie sogar zu hören. Die dicken Mauern vom Diokletianpalast sperren Verkehr, Lärm und Hektik einfach aus. Bedeutsame Sehenswürdigkeiten hat Split einige zu bieten, wie die Kathedrale des heiligen Domnius von Split, die Uferpromenade Riva oder die Galerie Meštrović. Ankunft: 08:00 Uhr Abfahrt: 18:00 Uhr

Bari

Die italienische Hafenstadt Bari liegt an der Küste der archäologisch reichen Region Apulien. Bari bietet eine bemerkenswerte Mischung aus Alt und Neu und versprüht den bekannten italienischen Charme. Während in der wunderschönen Altstadt das bunte Leben anzutreffen ist, gibt es in der Umgebung eine Fülle von Naturwundern zu entdecken. Besonderns sehenswert sind die Höhlen von Castellana, wo Sie in eine erstaunliche Welt von engen Schluchten, Stalaktiten und Stalagmiten eintauchen.



Ankunft: 08:00 Uhr

Abfahrt: 18:00 Uhr