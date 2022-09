Maritime & koloniale Wahrzeichen: Von Montreal nach Boston mit der Oceania Insignia ab Montréal

Besuchen Sie den Geburtsort Kanadas von 1864 an der Küste. Hier steht die jetzige Founder's Hall. Die Vergangenheit wird auch in der historischen Great George Street lebendig. Besuchen Sie unbedingt die neugotische St. Dunstan's Cathedral oder das Confederation Centre of the Arts. Hier können Sie das Originalmanuskript der beliebten Anne of Green Gables bewundern, das auf Prince Edward Island spielte. Ankunft: 10:00 Uhr Abfahrt: 18:00 Uhr

Halifax wurde 1749 von den Briten gegründet und strahlt die britisch-militärische Atmosphäre auch immer noch aus. Jeden Tag um 12 Uhr wird von der Zitadelle in Halifax das zeremonielle Mittagsgeschütz abgefeuert. Die Führer in dieser sternförmigen Festung tragen Militäruniformen. Das Maritime Museum of the Atlantic stellt alles rund um die Seefahrt aus. Hier können Sie die fast 100 Jahre alte Acadia bewundern. Ankunft: 11:00 Uhr Abfahrt: 19:00 Uhr

Boston, USA

Bostons bedeutende Rolle während der amerikanischen Revolution ist unbestritten. Die Spuren davon sind auf dem Freedom Trail leicht zurückzuverfolgen, der über ein Dutzend historischer Sehenswürdigkeiten in der ganzen Stadt miteinander verbindet, vom Paul Revere House bis zur Old North Church. Aber verzichten Sie auf keinen Fall darauf, die moderne Seite Bostons kennenzulernen. Einen herrlichen 360-Grad-Panoramablick über die Stadt eröffnet Ihnen die Aussichtsplattform auf der 50. Etage des Prudential Tower. Kunstliebhaber kommen im Museum of Fine Arts auf ihre Kosten, das Werke von Van Gogh bis zu ägyptischen Skulpturen ausstellt. Wenn Sie eher der Naturliebhaber sind, besuchen Sie das bemerkenswerte New England Aquarium oder den Franklin Zoo.



Ausschiffung: 08:00 Uhr



Im Preis inbegriffen:

- Vollpension an Bord

- kein Aufpreis in Spezialitätenrestaurants

- Getränke (Softdrinks, Mineralwasser in Flaschen, Cappuccino, Espresso, Tee und Säfte)

- Shuttle-Service vom Schiff zur Innenstadt in den meisten Anlaufhäfen – eine Ersparnis von bis zu 50 US$ pro Gast

- uneingeschränkter Zutritt zur privaten Spa Terrace des Canyon Ranch SpaClub® (für Gäste der Concierge-Kabinen und Suiten)

- 24-Stunden-Zimmerservice inkl. Speisen auf dem Zimmer

- Nutzung des Künstlerateliers (nur auf der MARINA, RIVIERA und INSIGNIA verfügbar)

- Benutzung der freien Bordeinrichtungen

- Unterhaltungsprogramm, Veranstaltungen an Bord

- Butler-Service in den Suiten

- Kostenloses WLAN an Bord (Einschränkungen möglich)



Zusatzleistungen der "O-Live"-Promotion:

Das Angebot umfasst Internet und eine der folgenden Zusatzleistungen Ihrer Wahl:

- GRATIS – 6 Landausflüge

- GRATIS – Getränkepaket

- GRATIS – 600 USD Bordguthaben

Zusatzleistungen verstehen sich pro Kabine



Nicht im Preis inbegriffen:

- Persönliche Ausgaben

- Trinkgelder (ca. USD 16 - 23 p. P. / Nacht)

- Landausflüge



Hinweise:

- Deutschsprachig geführte Reise