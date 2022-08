Karibik & Mexiko ab Dominikanische Republik mit AIDAdiva ab La Romana

La Romana

Die Dominikanische Republik steht für die schönsten Strände in der Karibik, für eine lebendige Kultur und für karibische Lebensfreude. Der Hafen von La Romana ist Ausgangspunkt für all das – und für eine Reise durch die Zeit und die hispanische Kultur. Wenn Ihr AIDA Kreuzfahrtschiff im Hafen von La Romana anlegt, sollten Sie schon in den Startlöchern stehen. Machen Sie sich bereit für das Abenteuer Karibik – oder für einen erholsamen Tag an traumhaften Stränden. Bevor es weiter geht zu den schönsten Zielen in der Karibik, nach Montego Bay oder zum beschaulichen Ochos Rios auf Jamaika, nach Belize City oder Puerto Limon, führt Sie Ihre AIDA Kreuzfahrt in das Herz der Dominikanischen Republik.