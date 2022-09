Kanaren mit Lanzarote | Mein Schiff 4 ab Gran Canaria

1 . Tag Anreise, Las Palmas Die Nähe zum Äquator macht das milde und fruchtbare Klima Gran Canarias aus, das wegen seiner landschaftlichen Vielfalt auch „Miniaturkontinent“ genannt wird. Geniessen Sie die sonnenverwöhnten Strände, spazieren Sie durch die historisch eindrucksvolle Altstadt von Las Palmas mit ihren Kolonialbauten oder begeben Sie sich auf die Spuren der Ureinwohner im Museo Canario. Aber vergessen Sie auf keinen Fall, die würzigen Mojos zu kosten – köstliche Saucen, in die man frisches Brot dippt.

2 . Tag Seetag (Las Palmas (Gran Canaria) - Funchal (Madeira)) Gehen Sie in unseren zahlreichen Restaurants & Bistros auf kulinarische Weltreise. Sie haben die Qual der Wahl – ob eine vielfältige Auswahl im Anckelmannsplatz – Buffet-Restaurant oder täglich wechselnde 5-Gänge-Menüs in einem unserer Atlantik Restaurants. Tagsüber erwarten Sie an Bord verschiedene Eissorten von Bruno Gelato.

3 . Tag Funchal (Madeira) Willkommen auf der Blumeninsel! Das ganze Jahr über blühen hier die schönsten Bougainvilleen, Strelitzien und Begonien. Neben seiner schönen Flora hat Madeira aber mehr zu bieten. Erleben Sie malerische Dörfer und die schroffe Gebirgswelt der Insel, sichten Sie Wale und Delfine an der Küste oder gehen Sie auf kulinarische Entdeckungstouren. Zum Beispiel in den Markthallen Mercado dos Lavradores oder in den Bodegas, um Madeirawein und landestypische Spezialitäten zu kosten.

4 . Tag Seetag (Funchal (Madeira) - Arrecife (Lanzarote) Lehnen Sie sich in einer unserer Bars & Lounges entspannt zurück und geniessen Sie während Ihres letzten Seetags die einmalige Atmosphäre auf hoher See. Ob mit einem Cappuccino den Sonnenaufgang erleben, gemeinsam mit einem Frischgezapften anstossen, über die vielfältige Cocktailkarte staunen oder mit Blick aufs Meer einen kleinen Aperitif einnehmen – so kann man sich an einem Seetag treiben lassen.

5 . Tag Arrecife (Lanzarote) Auf Lanzarote wird Ihnen der vulkanische Ursprung der Insel auf Schritt und Tritt begegnen. Wie wäre es mit einer Wanderung durch die einer Mondlandschaft gleichenden Gegenden des Nationalparks Timanfaya oder einem Besuch der bizarren unterirdischen Erlebniswelt des Höhlenkomplexes Jameos del Agua? Ein weiteres Highlight ist gewiss La Geria, Lanzarotes bekanntestes Weinanbaugebiet, wo Sie es sich nicht nehmen lassen sollten, die erlesenen Tropfen der Insel zu verköstigen.

6 . Tag Santa Cruz (Teneriffa) Die grösste der Kanarischen Inseln wird Sie mit ihrem herrlichen Klima begeistern. Schon beim Einlaufen werden Sie den Pico del Teide, Spaniens höchsten Berg, erkennen. Teneriffa erwartet Sie mit vielfältiger Natur: schwarze Strände, schroffe Küsten und Schluchten, Vulkanlandschaft mit bizarren Felsformationen und bewachsene Schluchtentäler mit exotischer Flora. Ein Besuch in den kolonialen Städten rundet Ihren Aufenthalt auf der wunderschönen Insel ab.

7 . Tag San Sebastián (La Gomera) Eine Besonderheit dieser wunderschönen Insel ist ihre Sprache: Auf La Gomera wird das weltweit einzigartige „El Silbo“ gesprochen, eine Pfeifsprache, die den Gomeros einst half, sich über grosse Distanzen zu unterhalten. Schlendern Sie einfach durch die Gassen San Sebastiáns, besuchen Sie den schönen Yachthafen und vor allem das Zollhaus: Hier soll Christoph Kolumbus 1492 seine Wasservorräte für seine Überseefahrt aufgefüllt haben. Mit diesem Wasser könnte er auch Amerika getauft haben.