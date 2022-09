Island & Schottland Abenteuer: Von London nach Reykjavik mit der Oceania Riviera

1 . Tag London (Southampton), Vereinigtes Königreich Fahren Sie nach London und genießen Sie vom London Eye einen Blick auf die Parlamentsgebäude, Westminster Abbey und Piccadilly aus der Vogelperspektive. Bummeln Sie die Lower Regent Street entlang oder besuchen Sie das British Museum.



Einschiffung: 13:00 Uhr

Abfahrt: 17:00 Uhr

2 . Tag Antwerpen, Belgien Berühmt ist Antwerpen sowohl für die Werke des Bildhauers Peter Paul Rubens als auch für die Hände, die alles von der Stadtflagge bis hin zu den belgischen Pralinen zieren. Eine Erklärung für das Symbol der Hände bietet der Brabobrunnen auf dem Grote Markt: Hier sehen Sie einen Soldaten, der die abgehackte Hand eines mythischen Riesen in die Schelde wirft – dieser hatte von den vorbeifahrenden Schiffern Wegzoll verlangt und ihnen die rechte Hand abgehackt, wenn sie nicht zahlen konnten. Bekannt ist Antwerpen auch für seine wunderschön erhaltene gotische und barocke Architektur. Bewundern Sie die Liebfrauenkathedrale – ein Meisterwerk, das wie eine Spitzenarbeit in Stein wirkt – am Groenplaats.



Ankunft: 12:00 Uhr

Abfahrt: 23:00 Uhr

3 . Tag Seetag Heute durchqueren Sie die Nordsee. Geniessen Sie den Tag an Bord ausgiebig und entdecken Sie, was Ihr Luxusschiff alles zu bieten hat.

4 . Tag Edinburgh (South Queensferry), Vereinigtes Königreich Die Altstadt von Edinburgh beeindruckt durch ihre einzigartige georgianische und viktorianische Architektur. Zudem haben Sie von dem eindrucksvollen, auf einem Vulkankegel gelegenen Edinburgh Castle aus einen herrlichen Blick. Flanieren Sie über die mittelalterliche Royal Mile zum Holyrood Palace und besichtigen Sie die Abtei und die Gemächer von Queen Mary. Besuchen Sie die St. Giles' Cathedral, in der einst John Knox predigte.



Ankunft: 08:00 Uhr

Abfahrt: 19:00 Uhr

5 . Tag Invergordon, Vereinigtes Königreich Die Hafenstadt Invergordon, bis ins frühe 18. Jahrhundert als „Inverbreakie“ bekannt, genießt seit langer Zeit einen Ruf als Ort mit einer reichen Seefahrtsgeschichte und als Perle der nördlichen Highlands. Invergordon liegt am Nordufer des Cromarty Firth, einem länglichen Meeresarm, der unzähligen Wasservögeln eine Heimat bietet. Außerdem ist hier eine von nur zwei Arten des Großen Tümmlers zu finden, die in den Gewässern rund um die Britischen Inseln heimisch sind. Erkunden Sie die Highlands und lassen Sie sich von den Clan-Burgen verzaubern, die auf zerklüfteten Hügeln und Bergen thronen und an den Ufern der Lochs und Firths zu finden sind. Und es besteht immer die Chance, dass Sie das mysteriöse Ungeheuer von Loch Ness zu Gesicht bekommen.



Ankunft: 09:00 Uhr

Abfahrt: 19:00 Uhr

6 . Tag Kirkwall (Orkney), Vereinigtes Königreich Diese atemberaubend schöne Insel birgt viele alte Schätze, darunter die rätselhaften Standing Stones von Stenness und die 5.000 Jahre alte Siedlung Skara Brae, die zufällig wiederentdeckt wurde und in der noch gut erhaltene Teile von Wohneinrichtungen und Abflussleitungen zu sehen sind. Besichtigen Sie drei imposante Bauwerke: die St.-Magnus-Kathedrale, die nahe gelegenen Ruinen des Earl's Palace und den ehemaligen Bischofspalast.



Ankunft: 08:00 Uhr

Abfahrt:18:00 Uhr

7-8 . Tag Runavik, Färöer Wenn Reiseziele fernab vom Massentourismus auf Ihrer Bucket List stehen, dann sind die geheimnisvollen Färöer-Inseln ein wahrgewordener Traum. Diese skandinavische Vulkaninselkette ist eine Welt für sich und besteht aus 18 Inseln, wobei sich Runavík auf der Insel Eysturoy befindet. Runavík mag zwar die drittgrößte Siedlung der Färöer sein, aber das ist in diesem entlegenen Winkel des Nordatlantiks relativ - die Einwohnerzahl des Dorfes liegt bei knapp 4.000. Die Hauptstadt Tórshavn ist durch einen Tunnel leicht zu erreichen und Runavík ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen zu den grün bewachsenen Gipfeln, zum See Toftavatn, zum Kajakfahren auf dem Skalafjord und zum historischen Forni-Museum in Glyvrar.



Ankunft: 09:00 Uhr (15.07.2023)

Abfahrt: 16:00 Uhr (16.07.2023)

9 . Tag Eskifjördur, Island Lassen Sie den traditionellen isländischen Charme Eskifjördurs auf sich wirken. Das verschlafene Fischerdörfchen liegt am Ufer des gleichnamigen majestätischen Fjordes. Bestaunen Sie beim Einlaufen in den Hafen den malerischen Berg Hólmatindur, der auf dem gegenüberliegenden Ufer des Ortes hoch emporragt. Erfahren Sie im Fischereimuseum alles rund um das Fischereiwesen in der Region und bewundern Sie im Privathaus eines reizenden einheimischen Paars, das zugleich ein Museum ist, eine beeindruckende Sammlung an Edelsteinen, Drusen und Mineralien, die aus ganz Island stammen. Erfreuen Sie sich auf einer Erkundungstour durch das Umland an der atemberaubenden Landschaft, aus deren saftig grünen Wiesen zerklüftete Bergketten emporragen.



Ankunft: 09:00 Uhr

Abfahrt: 18:00 Uhr

10 . Tag Akureyri, Island Akureyri liegt am Ufer eines der atemberaubendsten Fjorde von Island, ist die zweitgrößte Stadt des Landes und ein Zentrum der isländischen Volkskultur. Besuchen Sie die Museen und Kunstfestivals oder den botanischen Garten oder genießen Sie die einmaligen Panoramen, die sich Ihnen beim Wandern bieten. Eine weitere Attraktion ist der nördlichste 18-Loch-Golfplatz der Welt.



Ankunft: 10:00 Uhr

Abfahrt: 19:00 Uhr

11 . Tag Isafjordur, Island Trotz der abgelegenen Lage im Nordwesten Islands und den bizarr-anmutigen Fjorden in unmittelbarer Umgebung ist Ísafjörður ein erstaunlich kosmopolitischer Ort. Die Hauptstadt der Westfjorde ist seit langer Zeit eine kulturell entwickelte Oase inmitten dieser eindringlich schönen Landschaft und profitiert von seiner Bedeutung als eines der größten Fischereizentren Islands. Die ersten Kaufleute lebten in Holzhäusern, die sich heute im lebhaften, von Geschäften und Restaurants geprägten Stadtteil Neðstikaupstaður befinden. Zwei Museen sind von besonderem Interesse – das Westfjord-Volkskundemuseum, in dem Werkzeuge und alte Gegenstände ausgestellt sind, und das Seefahrtsmuseum, das Einblicke in das Fischereiwesen des 19. Jahrhunderts bietet.



Ankunft: 08:00 Uhr

Abfahrt: 18:00 Uhr