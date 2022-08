Hawaii: Inseltour mit der Pride of America ab Honolulu - Oahu

Honolulu, Oahu

Heute reisen Sie individuell von der Schweiz nach Honolulu. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Umgebung zu erkunden. Der große, blaue Pazifik und die atemberaubende Koʻolau-Bergkette dienen als dramatische Kulisse für die größte Stadt Hawaiis. Besteigen Sie den Diamond Hill, machen Sie einen romantischen Spaziergang in den Sonnenuntergang am Waikiki Beach oder einen Ausflug in die Geschichte mit einem Besuch des Pearl Harbor und des Soldatenfriedhofs National Memorial Cemetery of the Pacific.



Abfahrt: 19:00 Uhr