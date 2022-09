Blaue Reise - Italienische Küste ab Genua | Mein Schiff 4

1 . Tag Individuelle Anreise nach Genua und Einschiffung Sie reisen heute individuell nach Genua an. Je nach Ankunftszeit haben Sie noch die Möglichkeit, Il Porto Antico, den alten Hafen zu besichtigen oder die Altstadt mit ihren prächtigen Renaissance- und Barockbauten und den vielen hübschen Geschäften. Anschliessend erfolgt das Check-In auf der Mein Schiff 4 und Sie können Ihre Kabine beziehen und einen ersten Rundgang durch Ihr neues Zuhause für die nächsten Tage machen. Am Abend heisst es "Leinen los!" und Sie starten Ihr Abenteuer!

2 . Tag Tag auf See Heute erfolgt bereits der erste Seetag, an welchem Sie das Schiff mit all seinen Annehmlichkeiten kennenlernen und geniessen können. Sei dies bei einem Bummel durch die exklusiven Shops, bei einem Bad im grossen Swimmingpool, einer Behandlung im Spa, einem leckeren Drink in einer der Bars oder einfach beim Entspannen in Ihrer Balkonkabine.

3 . Tag Ajaccio (Korsika) Am frühen Morgen erreichen Sie Ajaccio auf Korsika. Weltbekannt ist dieser Ort, da Napoleon hier das Licht der Welt erblickte. Und natürlich dreht sich in der Hauptstadt fast alles um den berühmten Feldherrn. Sie können heute auf seinen Spuren wandeln und viel Interessantes und Wissenswertes über sein Leben erfahren, oder Sie unternehmen einen Ausflug in die malerische Macchia oder erkunden die wilde Steilküste und die idyllischen Badebuchten. Diverse exklusive Ausflüge stehen Ihnen zur Auswahl.

Am Abend stechen Sie wieder in See und nehmen Kurs auf Ihr nächstes Ziel.

4 . Tag Civitavecchia (Rom) Heute Morgen legen Sie in Civitavecchia an, von wo aus Sie Rom, die "Ewige Stadt" und Hauptstadt Italiens besuchen können. Die Spanische Treppe, das Forum Romanum, die Sixtinische Kapelle mit dem weltberühmten Gemälde "Die Erschaffung Adams" oder das Kolosseum sind nur einige der Höhepunkte, welche Rom zu bieten hat. Und nicht zu vergessen sind die vielen gemütlichen kleinen Piazze, wo Sie bei einer köstlichen Pasta und einem cremigen Cappuccino das italienische Lebensgefühl so richtig leben und geniessen können.

Um 8 Uhr abends geht Ihre Reise dann weiter über das Mittelmeer.

5 . Tag Tag auf See Erneut haben Sie bei einem Seetag Zeit, gemütlich zu entspannen, aktiv etwas zu erleben oder eine der Shows zu besuchen. Gestalten Sie Ihren Tag ganz nach Ihrem Gusto und worauf Sie gerade Lust haben.

6 . Tag Palermo (Sizilien) Morgens um 8 Uhr laufen Sie im Hafen von Palermo auf Sizilien ein. Noch heute zeugen stolze Adelspaläste, unzählige Kirchen und die beeindruckende Kathedrale vom einstigen Reichtum und Einfluss der sizilianischen Hauptstadt. Heute regiert hier eher ein lebendiger, typisch italienischer Lebensstil, mit farbenfrohen Märkten, einer feinen Küche, freundlichen und lebensfrohen Menschen und kleinen schmucken Restaurants und Bars. Die Atmosphäre und das Lebensgefühl hier werden auch Sie verzaubern und Ihnen einen unvergesslichen Tag bescheren.

Anstatt die Stadt zu besuchen können Sie aber auch einen Ausflug ins bezaubernde Umland unternehmen um die Region rund um Palermo zu entdecken und in Ihr Herz zu schliessen.

Gegen Abend sind Sie zurück auf dem Schiff und bereit für die Weiterfahrt übers offene Meer.

7 . Tag Tag auf See Ihr dritter Seetag bedeutet erneut, den Tag komplett nach Ihren Wünschen zu gestalten. Die Bordeinrichtung bietet Ihnen alles, was Sie für einen entspannten oder aktiven Tag benötigen. Und natürlich sorgen die diversen Restaurants und Bars täglich für Ihr leibliches Wohl.