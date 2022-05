Sonderzug Zarengold Ulan Bator - St. Petersburg ab Ulaanbaatar

1-2 . Tag Schweiz – Ulan Bator Nach Ankunft und dem Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel der guten Mittelklasse erwarten Sie eine informative Stadtrundfahrt und der skurrile Tschojdschin-Lama-Tempel. Weltweit einzigartig in der buddhistischen Tempelarchitektur sind die drastischen Darstellungen der Höllenqualen für Gläubige, die vom Pfad der Tugend abweichen. Am Abend haben Sie die Gelegenheit, die Aufführung traditioneller mongolischer Folklore mit Kehlkopfgesang, Pferdegeigen, Nationaltrachten und Tänzen zu besuchen (vor Ort buchbar, zirka 14 Euro). Übernachtung im Hotel. Fakultativ besteht die Möglichkeit, in einer Jurte im mongolischen Grasland zu übernachten. (M, A)

3 . Tag Gandan-Kloster und die Mongolische Schweiz Nach dem Frühstück besuchen Sie das buddhistische Gandan-Kloster, wo Sie Zeuge einer religiösen Zeremonie werden können. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Wer den Ausflug in die Mongolische Schweiz gebucht und nicht bereits gestern in der Jurte übernachtet hat, fährt heute in die 90 Minuten östlich von Ulaan Baatar gelegene Idylle mit ihrer prächtigen Natur und ihren bizarren Felsformationen. Nach dem Mittagessen als Picknick im Jurten-Camp erleben Sie eine kleine mongolische Reiterschau und den traditionellen Ringkampf, sonst nur während des Nationalfestes Naadam vorgeführt. Am Nachmittag fahren auch die Gäste, die das Ausflugspaket nicht gebucht haben, in die Mongolische Schweiz, und am Abend genießen alle Gäste gemeinsam ein köstliches Abendessen im Jurten-Restaurant und übernachten dann in ihrer privaten Jurte. (F, A)

4 . Tag Ulan Bator Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Wanderung und besuchen die gigantische Dschingis Khan-Statue, das höchste Reiterstandbild der Welt. Anschliessend geht es zurück nach Ulan Bator, wo Sie nach dem Mittagessen das Historische Museum besichtigen. Hier bekommen Sie einen hervorragenden Überblick über die aufregende Vergangenheit der Mongolei. Abends fährt Ihr Sonderzug in Richtung Sibirien. (F, M, A)

5 . Tag Ulan Ude Heute nehmen Sie Abschied von den mongolischen Steppen. Ihre Reise geht durch das Tal der Selenga, des größten Flusses der Mongolei, der übrigens in den Baikalsee mündet. Sie fahren nach Ulan Ude, wo Ihr Sonderzug die heutige Hauptroute der Transsibirischen Eisenbahn erreicht. Hier haben Sie Gelegenheit zu einen Stadtbummel – oder Sie nehmen an einer spannenden Stadtrundfahrt teil (Ausflugspaket). (F, M, A)

6 . Tag Am Baikalsee Im Laufe des Morgens erreichen Sie das Naturwunder, den Baikalsee. Am Vormittag fährt Ihr Sonderzug Zarengold auf der stillgelegten Trasse direkt am Ufer des grössten Süsswasser-Reservoirs der Welt. Der Weg führt über Dutzende von architektonisch ungewöhnlichen Brücken, durch kurze Tunnels und über Viadukte. Während zweier längerer Fotostopps haben Sie Gelegenheit, den See in seiner ganzen Schönheit festzuhalten und die wundervolle Natur zu erkunden. Von Port Baikal aus unternehmen Sie eine kleine Bootsfahrt auf dem Baikalsee (Ausflugspaket). Baden Sie im See und besuchen Sie ein malerisches Baikal-Dorf! Bei gutem Wetter findet das Abendessen als Baikal-Picknick am Seeufer vor prächtiger Naturkulisse statt. Anschliessend fahren Sie weiter bis nach Irkutsk. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

7 . Tag Irkutsk Nach Ankunft in Irkutsk werden Sie in Ihr Hotel gefahren. Später lernen Sie während einer Rundfahrt das sympathische und hübsche Städtchen kennen. Noch heute sind im historischen Teil originale Holzhäuser zu sehen. Gegen Mittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung, oder Sie nehmen am fakultativen Busausflug ins nahegelegene Freilichtmuseum für sibirische Holzarchitektur teil. Übernachtung im Hotel. (F, A)

8 . Tag Durch Sibirien Nach dem Frühstück fährt Ihr Sonderzug durch die abwechslungsreichen Landschaften Ostsibiriens. An Bord werden Vorträge über Land und Leute gehalten und eine Wodka-Degustation mit landestypischen Snacks steht auf dem Programm. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

9 . Tag Nowosibirsk Heute erreichen Sie Nowosibirsk, wo Sie auf traditionelle russische Art mit Brot und Salz empfangen werden. Während einer interessanten Rundfahrt lernen Sie die grösste und wohl sowjetischste Stadt kennen. Gegen Abend Weiterfahrt und Übernachtung im Zug. (F, M, A)

10 . Tag Jekaterinburg Am Nachmittag trifft Ihr Zug in Jekaterinburg ein. Diese Stadt ist als der Ort bekannt, an dem die Familie des russischen Zaren Nikolaus II. im Jahre 1918 ermordet wurde. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie die neu errichtete Kathedrale auf dem Blut, die an dieses Ereignis erinnert und das im Jahr 2009 sehr ansprechend restaurierte Stadtzentrum. Weiterfahrt mit dem Sonderzug über den Ural zurück auf den europäischen Kontinent. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

11 . Tag Kasan Nach dem Frühstück erreichen Sie Kasan. Die wunderschöne Hauptstadt der Tataren wartet mit einer Besonderheit auf: Im Kreml stehen die russisch-orthodoxe Kirche und die imposante Kul-Sharif-Moschee nebeneinander - ein Symbol für das friedliche Zusammenleben der christlich-orthodoxen und der muslimischen Bevölkerung. Letzte Übernachtung im Zug. (F, M, A)

12 . Tag Das Machtzentrum Russlands Gegen Mittag erreichen Sie Moskau, wo Sie im Hotel Ihr Zimmer beziehen. Anschliessend besichtigen Sie das imposante Kreml-Gelände, das Machtzentrum Russlands. Nach dem Abendessen steht eine fakultative Fahrt durch die beleuchtete Stadt mit Stopp am Roten Platz und dem Besuch von zwei ausgewählten Metrostationen auf dem Programm. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)

13 . Tag Moskau Nach dem Frühstück besichtigen Sie die Tretjakow-Galerie, mit knapp 150'000 Werken russischer Maler und Bildhauer aller Epochen eine der bedeutendsten Kunstsammlungen des Landes. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend haben Sie die Möglichkeit, das Bolschoi-Theater zu besuchen (spielplanabhängig). Übernachtung im Hotel. (F, M)

14 . Tag Moskau – St. Petersburg (A) Vormittags erfolgt der Transfer zum Bahnhof. Im berühmten Schnellzug Sapsan geht es nach St. Petersburg, wo Sie zu Ihrem Hotel geleitet werden. Auf Ihrer Stadtrundfahrt lernen Sie die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Venedig des Nordens kennen: Sie sehen die Flaniermeile Newski Prospekt, den prächtigen Schlossplatz, die Börse, den alten Hafen und vieles mehr. Übernachtung im Hotel. (F, M)

15 . Tag St. Petersburg Heute haben Sie Gelegenheit, die Peter-Paul-Festung und die Peter-Paul-Kathedrale zu besuchen, die legendäre Begräbnisstätte der Romanow-Dynastie. Hier können Sie die Sarkophage fast aller Zarinnen und Zaren besichtigen. Eine Führung durch die weltbekannte Eremitage macht Sie u. a. mit Gemälden von Leonardo da Vinci und Raffael bekannt. Das Museum befindet sich in der ehemaligen Zarenresidenz, dem Winterpalais. Heute Abend haben Sie Zeit für einen ausgiebigen Stadtbummel, einen Theaterbesuch oder eine stimmungsvolle abendliche Bootsfahrt auf der Newa. Sprechen Sie uns hierzu gerne an. Wir freuen uns, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Übernachtung im Hotel. (F, M)