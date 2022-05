Natur und Kultur der Krim ab Sochi

Zu Fuss besichtigen Sie das historische Zentrum der Stadt. Weiter besuchen Sie das Panorama- Museum und die Ruinen der antiken Stadt Cher— sones, welche einst von griechischen Siedlern gegründet wurde. Sewastopol trägt auch den Übernamen «Die Wiege der Schwarzmeerflotte». Am Nachmittag besichtigen Sie den Hafen per Boot. Erleben Sie die Stadt vom Wasser aus.

Orientalisches Erbe der Krim

Sie fahren nach Bachtschisaraj und besuchen dort den Khan-Palast. Die Anlage wurde im Osmanischen Stil errichtet und ist mit Elementen arabischer Baukunst versehen. So fühlen Sie sich direkt in den Orient versetzt. Besonders berühmt ist der «Tränenbrunnen». Dieser wurde schon von Puschkin in einem Gedicht beschrieben. Im An- schluss besichtigen Sie das Uspenskij-Höhlenkloster aus dem 8. Jahrhundert. Es wird bis heute von Mönchen bewohnt. Weiterfahrt nach Jalta.