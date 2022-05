Treetops Lodge

Die Lodge liegt auf 2500 Hektaren Land, welcher von 800 Jahren alten Urwald bewachsen ist. Nach Rotorua sind es 20 Fahrminuten. In der Umgebung können Sie verschiedene Seen besuchen, Wasserfälle bestaunen und sich im Fliegen Fischen ausprobieren. Zudem gib es unzählige Wanderwege welche Sie erkunden können.

Die Lodge bietet eine grosse Anzahl an Aktivitäten an. Hierzu gehören einen Eco Walk, eine Estate Tour, den Maori Food Trail, Wanderungen, Reiten, Mountainbike, Jagen, Fischen, Bogenschiessen, Vogelbeobachtungstouren und 4WD Wildlife Safari’s. Im Essens Bereich bietet die Lodge auch Romantische Abendessen mit hochwertigen Gerichten oder aber auch Touren wo Sie selber die Kräuter und Zutaten sammeln und selber zubereiten und kochen werden.

Die Lodge besitzt 5 Unterkünfte welche sich in Lodge Zimmer, Villen und Cottages aufteilen. Alle Unterkünfte wurden neu in einem rustikalen-eleganten Stil umgebaut. Alle Zimmer liegen in Mitten der Natur und haben auch die Sicht in den Wald.