The Long White Cloud (AAT Kings) ab Christchurch

1 . Tag Christchurch Nach Ihrer Ankunft in Christchurch werden Sie zu Ihrem Rundreise-Hotel gebracht und der Tag steht Ihnen zum Akklimatisieren zur freien Verfügung. Abends treffen Sie Ihren Reiseleiter und Ihre Mitreisenden zu einem Begrüßungs-Cocktail.

2 . Tag Christchurch - Franz Josef (F, A) Bis zum Arthur's Pass geniessen Sie eine aussergewöhnliche Fahrt im TranzAlpine Zug. Auf dem Pass steigen Sie auf den Bus um, welcher Sie nach Hokitika, das Jade-Dorf, fährt. Danach geht es weiter zum Franz Josef Gletscher.

3 . Tag Franz Josef Gletscher (F) Nach einem entspannten Tagesbeginn erkunden wir die Region und ein örtlicher Experte erklärt uns die Geschichte hinter dem Franz-Josef-Gletscher.

4 . Tag Franz Josef - Queenstown (F, A) Heute Morgen erleben Sie ein richtiges Abenteuer, wenn wir in einem geschlossenen Jet Boat den Haast River hinunter fahren. Nach einem mittäglichen Stopp in Makarora können Sie die historische Goldgräber-Siedlung Arrowtown am Arrow River erkunden. Schließlich erreichen wir Queenstown am Lake Wakatipu und unternehmen noch eine Orientierungstour.

5 . Tag Queenstown (F) Heute haben Sie die Wahl zwischen einigen Ausflüge. Sie können sich einen ganzen Tag lang den regionalen Weinjahrgängen widmen oder die Drehorte von «Herr der Ringe» besichtigen. Als dritte Option können Sie sich auch im Spa bei einer Massage verwöhnen lassen.

6 . Tag Queenstown (F, A) Auch heute können Sie aus einer Vielzahl an fakultativen Aktivitäten wählen. Am Abend erwartet Sie ein lokales Dinner-Erlebnis in einem von Queenstowns exklusiven Restaurants.

7 . Tag Queenstown - Milford Sound (F, A) Fahrt am Ufer des Lake Wakatipu entlang nach Te Anau und dann weiter durch den als Weltnaturerbe geschützten Regenwald des Fiordland-Nationalparks. Heute übernachten wir in der fantastischen Milford Sound Lodge, von der man einen schönen Blick in das zauberhafte Cleddau Valley hat.

8 . Tag Milford Sound (F, M, A) Ein lokaler Guide wird Ihnen heute morgen dies Fjordlandschaft und die Tierwelt näher bringen. Danach besteigen Sie das Schiff, welches Sie in den Milford Sound fährt.

9 . Tag Milford Sound - Dunedin (F, A) Heute morgen begeben Sie sich auf die Reise von den Regenwäldern des Fiordland Nationalparks durch die fruchtbaren Schafweiden der Catlins bis nach Dunedin, die südlichste Stadt von Neuseeland. Auf dem Weg machen Sie einen kleinen Zwischenstopp in der Musikstadt Gore.

10 . Tag Dunedin (F) Heute Morgen steht eine exklusive Führung im Larnach Castle auf dem Programm. Den Nachmittag können Sie dann in Dunedin nach Lust und Laune verbringen.

11 . Tag Dunedin - Christchurch (F, A) Weiterreise entlang der Ostküste nach Omarau und weiter über die Canterbury-Ebene zurück nach Christchurch. Hier erwartet uns eine Rundfahrt durch Neuseelands „Gartenstadt“ am River Avon.

12 . Tag Christchurch - Wellington (F, A) Fahrt entlang der zerklüfteten Pazifikküste nach Kaikoura, berühmt für die hier an der Küste vorbeiziehenden Wale. Später erreichen wir den Hafenort Picton, von wo die Fährüberfahrt nach Wellington auf der Nordinsel erfolgt.

13 . Tag Wellington (F) Der Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Vielleicht schliessen Sie sich einer fakultativen Tour zur Weta Cave an oder Sie erkunden die Hauptstadt zu Fuss.

14 . Tag Wellington - Hawke's Bay (F, A) Fahrt entlang der sog. “Kapiti Coast” und vorbei an den Milchfarmen von Manawatu nach Napier an der Hawke‘s Bay. Abends erwartet uns hier das gemeinsame Dinner im Hotel-Restaurant.

15 . Tag Hawke's Bay (F, A) Nach einem entspannten Tagesbeginn erkunden wir den Ort Napier. Ein einheimischer Experte begleitet uns auf einem Spaziergang entlang der im „Art Déco“-Stil erbauten Häuserzeilen, für welche die Stadt bekannt ist. Abends verkosten wir die berühmten Weine der Hakwe’s Bay-Region, verbunden mit einem lokalen Dinner-Erlebnis auf einem der renommierten Weingüter.

16 . Tag Hawke's Bay - Rotorua (F, A) Am heutigen Tag besuchen Sie den Lake Taupo mit seinen Huka Falls und begeben sich auf eine Sightseeing Tour in Rotorua.

17 . Tag Rotorua (F) Heute Morgen steht zunächst der atemberaubende „Redwoods Treewalk“ auf dem Programm. Nächster Halt ist im Rainbow Springs Nature Park, der um eine kristallklare Mineralwasserquelle angelegt ist und wo wir die örtliche Flora entdecken und vielleicht auch den einen oder anderen Kiwi-Vogel sehen können.

18 . Tag Rotorua - Auckland (F, A) Heute Morgen erkunden wir die berühmten Waitomo Caves. Sie sehen die faszinierenden Glühwürmchen-Grotten und Höhlenformationen, wie z.B. die wunderschöne Footwhistle Cave. Dann führt die Reise nordwärts durch den Waikato-Distrikt, wo hauptsächlich Milchwirtschaft betrieben wird, nach Auckland. Hier erwartet uns zum Ende der Rundreise ein besonderes Abschiedsessen.