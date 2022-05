Die 2400 Hektar grosse und luxuriöse Anlage liegt in der Nähe der fast unberührten Matauri Bay ganz im Norden Neuseelands. Hohe Klippen fallen ins Meer und treffen dort auf drei herrliche Strände. Vom Herrschaftshaus aus kann eine schöne Aussicht auf die Berge genossen werden. The Lodge at Kauri Cliffs eignet sich ausgezeichnet, um die in der Nähe liegenden Kauriwälder, die Sanddünen sowie die Bay of Islands zu erkunden.