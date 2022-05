Beschreibung

Lage Die Lodge liegt im Ahuriri-Tal auf der Südinsel von Neuseeland. Der nächste Ort ist Omarama. Auf dem Weg von Queenstown nach Mount Cook kommen Sie zwangsläufig an diesem Tal vorbei. In einer sich immer schneller bewegenden und stressigen Welt haben Sie hier die Möglichkeit, die Stille der Natur in modernem, anspruchsvollem Luxus zu geniessen und gleichzeitig die Gastfreundschaft der Kiwis von ihrer besten Seite zu erleben.

Angebot Zeitgemäss und gesund zubereitet, repräsentieren Head Chef Cesare Stella und Sous Chef Aurelio Stella die Saison und den Ort in ihrem Kochstil und verwenden nur die besten und frischesten Zutaten, die Neuseeland zu bieten hat. Die passenden Weine zu den Gerichten, werden aus der "The Great Hall" geholt. Es gibt zahlreiche Aktivitäten, welche von der Lodge aus getätigt werden können, hierzu gehört unter anderem das Reiten. Neben der Lodge sind in einem Stall zwölf Pferde untergebracht, welche gerne zu einem Ausritt auf drei ausgewählten Pfaden ausgeführt werden. Mehrere Segelflugzeuge mit jeweils einem Passagier und einem Instruktor werden von der internationalen Flugschule im nahegelegenen Glide Omarama zur Verfügung gestellt. Je nach Tageswetter sind Flüge um den Mt Cook oder sogar den Milford Sound von der eigenen privaten Landebahn der Lindis möglich. The Lindis liegt am Ahuriri River. Der Ahuriri Fluss ist international bekannt und wurde zu den Top 5 der besten Fischerplätze der Welt gewählt. Somit steht einem Fischerabendteuer nichts mehr im Weg. Zu den weiteren Aktivitäten zählen Wanderungen, Biken, geführte Flora und Fauna Touren, Buggy Tours und Sternenbeobachtungen.