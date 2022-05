The Farm at Cape Kidnappers

Die Farm at Cape Kidnappers liegt im Ort Clive, unweit der bekannten Hawke's Bay. Die wunderschöne Aussicht über die Bucht ist atemberaubend. In den umliegenden Parks und Wäldern können Sie ausgedehnte Spaziergänge unternehmen oder einen Ausflug zum bekannten Cape Kidnappers, welches etwas weiter östlich liegt, unternehmen und dort die weltgrösste Tölpelkolonie beobachten. Zudem ist die Hawke's Bay bekannt für die vielen kleinen Weingüter, die während eines Ausflugs besucht werden können.

Die zu den "Relais & Châteaux" gehörende Lodge liegt auf einem über 2400 Hektar grossen Farmland. Den Gästen stehen ein Swimmingpool, ein Spa-Bereich, ein Fitnessraum und Lektionen in Yoga und Pilates zur Verfügung. Das hoteleigene Restaurant überzeugt mit lokaler und frischer Küche. Die mehrgängigen Menüs können entweder im Haupthaus oder auf der schönen Terrasse eingenommen werden. Das Highlight der Lodge ist jedoch der vorzügliche Golfplatz, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Lodge befindet. Der 71-Par Golfplatz, der vom Golfarchitekten Tom Doak erbaut wurde, ist bei Einheimischen und Touristen gleichermassen beliebt und muss entsprechend besonders in der Hauptreisezeit zwischen November und März im Voraus gebucht werden. Desweiteren ist die Maori-Kultur in der Hawke's Bay tief verankert und es können Ausflüge unternommen werden, bei welchen man mit einem Maori-Guide dessen Dorf besucht und mehr über die Geschichte seiner Familie erfährt. Diese Ausflüge werden häufig auf Privatbasis oder in einer Kleingruppe angeboten und bieten ein unvergessliches und sehr persönliches Erlebnis.