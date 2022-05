Sherwood Queenstown

Das Sherwood liegt an einem drei Hektar grossen Berghang in Queenstown mit Blick auf den Lake Wakatipu und die Remarkables- Gebirgskette und bietet eine einzigartige Kulisse.

Im Garten der Unterkunft können Kaffees, Cocktails und die Sonne genossen werden. In der Umgebung gibt es Fahrradwege und viele Plätze welche zum Picknicken einladen. Im Restaurant wird immer frisch und saisonal gekocht. Alle Zutaten werden aus dem eigenen Garten genutzt oder von den umliegenden Obstplantagen oder Bauern bezogen. In der Bar können Sie eine wechselnde Auswahl an Biere probieren oder den edlen Naturwein aus der Region geniessen. Die Lodge hat einen Yoga-, Pilates- und Meditationslehrer sowie ein ayurvedisches Massageangebot, zusammen mit einer wechselnden Auswahl an Live-Musik, Filmen, Schriftstellern und Künstlern.