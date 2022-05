Poronui Lodge

Einzigartig macht diese Lodge das Angebot des Fliegenfischens. Sie können in der Nähe der Lodge bleiben und zu Fuss oder mit dem Geländewagen zu einigen der leicht zugänglichen Angelflüsse von Poronui gehen. Oder Sie können auch mit einem Hubschrauberflug zu einem der vielen Flüsse fliegen, um dort ihr Glück beim Fischen zu versuchen. Der Hubschrauber holt die Kunden direkt vor der Lodge ab und die Reiseleiter führen die Kunden zu einigen der anspruchsvollsten und legendärsten Fliegenfischerplätzen der Welt. Auch weitere Aktivitäten wie Mountain Biken, Reiten oder Wandern können von der Lodge aus getätigt werden. Zudem können Sie die Maori Kultur näher kennenlernen, an einem Kochkurs teilnehmen oder sich im Spa entspannen. Die Küche ist bekannt für ihre Gourmetgerichte, welche mit lokalen und saisonalen Produkten fachmännisch zubereitet werden. Die Menus wechseln täglich und das Mittagessen kann in der Lodge oder als Picknick auf einem Ausflug eingenommen werden.