Das im März 2020 eröffnete Park Hyatt Auckland befindet sich an perfekter Lage am Wasser und bietet einen weiten Blick über das Wynyard Quarter und auf den Waitematā-Hafen.

Im Hotel stehen Ihnen vier verschiedene gastronomische Einrichtungen zur Verfügung. Das "The Pantry" bietet moderne und frische Menus zum mitnehmen oder vor Ort geniessen. Im "The Living Room" wird das Frühstück serviert und auch einen Afternoon Tea. In der "Captain's Bar" können leckere Cocktails oder Wein genossen werden. Das "Onemata" steht für Fine-Dine und verwendet nur die besten lokalen Produkte. Zudem gibt es einen Day Spa, einen 25 Meter Infinity Pool und ein voll ausgestattetes Fitnesscenter.