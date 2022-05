North Island Explorer Southbound ab Auckland

Der erste Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihre Gruppe.

Die heutige Fahrt bringt Sie zur Bay of Islands. In Paihia angekommen, haben Sie Zeit für sich.

Auckland - Bay of Islands

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Erkunden Sie die Bay of Islands auf dem Boot oder an Land.

Bay of Islands

Bay of Islands - Rotorua

Früh am Morgen geht die Reise weiter in Richtung Süden der Nordinsel. Nachdem Sie das Mittagessen in Auckland eigenommen haben, werden Sie Ihre Reise nach Rotorua fortsetzen.