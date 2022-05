New Zealand South Island Discovery ab Queenstown

Der erste Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihre Gruppe und Ihre Reiseleitung.

Nach dem Frühstück machen Sie eine kurze Fahrt zur gut erhaltenen Goldgräberstadt Arrowtown. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend treffen Sie sich wieder mit Ihrer Gruppe, um ein traditionelles Abendessen einzunehmen.

Dunedin - Catlins

Nach dem Frühstück steigen Sie in Ihren Bus ein und fahren weiter entlang der Küste, um die dichten Wälder, die zerklüfteten Küsten, die versteckten Seen und die atemberaubenden Wasserfälle der Catlins zu entdecken. Erkunden Sie die Cathedral Caves, die ihren Namen der immensen Grösse verdanken (bis zu 30 Meter hoch und 200 Meter lang). Nach dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, an einem Ausflug zu den Seelöwen teilzunehmen (optional).