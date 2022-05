Neuseeland entdecken (Wellington - Auckland) (AAT Kings)

Entdecken Sie in 6 Tagen der Nordinsel Neuseelands schönste Seiten stilvoll und ohne Hast. Von Wellington führt die Reise zur geothermischen Wunderwelt Rotoruas, wo Sie in die faszinierende Maori-Kultur eintauchen. Die Tour endet nach einem Besuch von Waiheke Island in Auckland.