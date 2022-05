Neuseeland entdecken (Christchurch - Queenstown) (AAT Kings)

Bei Ankunft am Flughafen von Christchurch werden Sie erwartet und zu Ihrem Rundreise- Hotel in der Stadtmitte gebracht. Der Tag steht Ihnen zum Akklimatisieren zur freien Verfügung. Vielleicht erkunden Sie bis zum gemeinsamen Abendessen die Hotelumgebung.

Franz Josef - Queenstown

Weiterreise vorbei an den Thunder Creek Falls und über den Haast Pass zu den Seen Wanaka, Hawea und Dunstan sowie durch die Kawarau Gorge. Die Gegend um die Ortschaft Cromwell ist bekannt für den Anbau von Steinobst. Nach einem Stopp in der historischen Goldminen-Stadt Arrowtown erreichen Sie schliesslich die am Lake Wakatipu gelegene "Abenteuer-Stadt" Queenstown, die sich Ihnen auf einer Orientierungstour vorstellt. Später bringt Sie eine Gondelfahrt hinauf auf den Bob’s Peak zum Dinner im Skyline- Restaurant mit grandioser Aussicht auf die abendliche Stadt, und die den See umgebende spektakuläre Bergkette der Remarkables.