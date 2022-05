Neuseeland entdecken (AAT Kings) ab Christchurch

1 . Tag Christchurch Bei Ankunft am Flughafen von Christchurch werden Sie erwartet und zu Ihrem Rundreise- Hotel in der Stadtmitte gebracht. Der Tag steht Ihnen zum Akklimatisieren zur freien Verfügung. Vielleicht erkunden Sie bis zum gemeinsamen Abendessen die Hotelumgebung.

2 . Tag Christchurch - Franz Josef Geniessen Sie das grandiose Panorama der spektakulären Südlichen Alpen auf der Fahrt mit dem TranzAlpine-Zug von Christchurch auf den Arthur’s Pass. Weiterfahrt über Hokitika, bekannt für den grünen Jade-Schmuck, und die Goldminenstadt Ross nach Franz Josef. Nachmittags können Sie zu einer Aussichtsplattform aufsteigen und Ausblicke auf den berühmten Franz-Josef-Gletscher geniessen. Der Franz-Josef-Gletscher gehört zu den wenigen grossen Gletschern, die noch nicht stärker von der weltweiten Gletscherschmelze betroffen sind. Wetterabhängig besteht die Möglichkeit zu einem optionalen Rundflug.

3 . Tag Franz Josef - Queenstown Weiterreise vorbei an den Thunder Creek Falls und über den Haast Pass zu den Seen Wanaka, Hawea und Dunstan sowie durch die Kawarau Gorge. Die Gegend um die Ortschaft Cromwell ist bekannt für den Anbau von Steinobst. Nach einem Stopp in der historischen Goldminen-Stadt Arrowtown erreichen Sie schliesslich die am Lake Wakatipu gelegene "Abenteuer-Stadt" Queenstown, die sich Ihnen auf einer Orientierungstour vorstellt. Später bringt Sie eine Gondelfahrt hinauf auf den Bob’s Peak zum Dinner im Skyline- Restaurant mit grandioser Aussicht auf die abendliche Stadt, und die den See umgebende spektakuläre Bergkette der Remarkables.

4 . Tag Te Anau – Milford Sound Fahrt durch alpine Landschaft und über die Ortschaft Te Anau sowie durch den 1'200 Meter langen und seiner Zeit von Hand gegrabenen Homer Tunnel in den Fiordland-Nationalpark zu den faszinierenden Mirror Lakes. Auf einer Kreuzfahrt inkl. Mittagessen im berühmten Milford Sound erleben Sie später die malerische Schönheit der neuseeländischen Fjorde mit dem majestätischen Mitre Peak und den spektakulären Bowen Falls. Mit etwas Glück können Sie hier neben dem Boot auch Delfine sehen. Rückfahrt am Lake Te Anau, dem zweitgrössten Binnengewässer Neuseelands, entlang nach Queenstown.

5 . Tag Queenstown Der heutige Tag in Queenstown steht Ihnen ganz zur freien Verfügung. Sie können aus einer Vielzahl an fakultativen Aktivitäten wählen, und z.B. eine adrenalin-fördernde Fahrt mit dem Shotover Jet Boat wagen, auf einer Allrad-Tour den Skippers Canyon erkunden oder nachmittags eine nostalgische Fahrt mit Neuseelands ältestem Dampfschiff TSS Earnslaw über den Lake Wakatipu zur Walter Peak Station nebst einem Abendessen in Colonel’s Homestead unternehmen. Ihre Reiseleitung setzt Ihre Wünsche gerne um.

6 . Tag Queenstown – Wellington Nach einem entspannten Morgen in der Abenteuerstadt Neuseelands werden Sie zu Ihrem Flug auf die Nordinsel zum Flughafen gebracht. Nach Ankunft in Wellington lernen Sie die Hauptstadt Neuseelands, eingebettet zwischen dem funkelnden Hafen und grünen Hügeln, auf einer Rundfahrt kennen und geniessen dabei den herrlichen Ausblick vom Hausberg Mt. Victoria. Teilnehmer der 6-tägigen Reise stossen heute zur Reisegruppe. Später erwartet Sie das gemeinsame Abendessen.

7 . Tag Wellington – Taupo – Rotorua Entlang der sog. Kapiti-Küste und durch das Farmland von Manawatu führt Sie die Weiterreise zum Lake Taupo und zu einem Besuch der beeindruckenden Huka Falls auf dem Waikato River. Nach der Fahrt durch Pinienwälder erreichen Sie schliesslich Rotorua, das Zentrum der Maori-Kultur, wo Sie am Abend im Tamaki Village eine traditionelle Begrüssungszeremonie der Maori erwartet, gefolgt von einem typischen, im Erdofen zubereiteten Hangi-Festmahl.

8 . Tag Rotorua Heute besuchen Sie das Whakarewarewa Thermal-Reservat mit heissen Quellen, himmelhoch sprühenden Geysiren und blubbernden Schlammlöchern. Auf einem Rundgang durch das Village sehen Sie u.a. kunstvolle Holzschnitzereien und hören faszinierende Geschichten aus der Mythologie der Maori. Auf einer Führung durch den Rainbow Springs Nature Park können Sie später das Wappentier Neuseelands, den Kiwi-Vogel, erspähen. Der weitere Tag steht Ihnen in Rotorua am gleichnamigen See zur freien Verfügung.

9 . Tag Rotorua – Waitomo - Auckland Weiterreise durch das fruchtbare Waikato-Farmland zu den Waitomo Caves. Hier besuchen Sie die berühmten Glühwürmchen-Grotten, einem einzigartigen neuseeländischen Naturphänomen, mit einer beeindruckenden Erkundung des Höhlensystems. Am Waikato River entlang erreichen Sie später Auckland, die "City of Sails" und grösste Stadt Neuseelands, die gleich mit zwei Naturhäfen gesegnet ist. Hier geniessen Sie einen freien Abend.

10 . Tag Auckland – Waiheke Island Heute Morgen erkunden Sie Auckland auf einer Stadtrundfahrt. Geniessen Sie u.a. den Panoramablick vom Mt. Eden. Nachmittags erwartet Sie ein Bootsausflug zur nahe gelegenen Waiheke Island, bekannt für ihre malerischen Buchten, Sandstrände sowie Weinanbau. Schon die Fährüberfahrt ist ein Erlebnis. Sie probieren die örtlichen Weine und geniessen das gemeinsame Abschiedsessen auf einem der Weingüter.