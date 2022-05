Milford Sound Overnight Cruise ab Queenstown

Queenstown - Milford Sound (A)

Sie werden von Queenstown nach Te Anau gebracht und von hier per Bus weiter zum Milford Sound gefahren. Bereits die Fahrt über die Milford Road ist spektakulär und geprägt von vielen landschaftlichen Highlights und Begegnungen mit hier ansässigen Tieren, wie beispielsweise dem Kea, einem endemischen Vogel. Während der Fahrt mit dem Schiff «Milford Mariner» erfahren Sie von einem Guide mit naturkundlichem Wissen viel über die Entstehung des Sounds und über die Seehunde, welche in dieser Region leben. Falls Sie mögen, können Sie am Nachmittag des ersten Tages mit dem Guide die Umgebung per Boot oder Kajak erkunden. Die Nacht verbringen Sie an Bord der «Milford Mariner» und geniessen ein köstliches Abendessen.