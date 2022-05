Kiwi Encounter ab Auckland

Auckland - Bay of Islands

Die Rundreise startet in Auckland. Entlang des malerischen Hafens fahren Sie in nördliche Richtung. Der erste Stopp wird beim Parry Kauri Park eingelegt, wo Sie die Möglichkeit haben, die gigantischen Kauri-Bäume aus nächster Nähe zu bewundern. Anschliessend geht die Fahrt in die Bay of Islands.