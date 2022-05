Kinloch Manor & Villas

Golf wird hier grossgeschrieben. Der Kinloch Club gehört zu den besten Golfplätzen in Neuseeland. Aber auch verschiedene andere Aktivitäten werden angeboten. So können abenteuerlustige Gäste zum Beispiel einen Tag mit Bungy Jumping, Jet Boating, Quadbiken, einem Rundflug über den Lake Taupo oder einem Skydive-Sprung aus dem Flugzeug verbringen. Lohnenswert ist es, einen Tagesausflug in die Treetop Lodge & Estate zu unternehmen, wo Sie einen Spaziergang inmitten des Regenwaldes unternehmen und mehr über die hier wachsenden Pflanzen erfahren. Im See kann man Fischen, Wasserskifahren oder Segeln, an Land lohnt es sich die Landschaft zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Weiter steht den Gästen ein Spa, ein exzellentes Restaurant, eine Bar, ein Pool und eine Lounge zur Verfügung.