Höhepunkte der Nordinsel (AAT Kings) ab Auckland

Bei Ankunft am Flughafen von Auckland werden Sie erwartet und zu Ihrem Rundreise-Hotel in der Stadtmitte gebracht. Der Tag steht Ihnen zum Akklimatisieren zur freien Verfügung und Sie können Aucklands Hafenviertel oder die Queen Street schon mal auf eigene Faust erkunden. Abends treffen Sie Ihren Reiseleiter und Ihre Mitreisenden zum Welcome Drink.

Te Puke – Rotorua

Die Weiterreise führt südwärts nach Whangamata und seinem wunderschönen Strand. Über Mt. Maunganui und vorbei an den Papamoa Hills erreichen Sie Te Puke, die Welthauptstadt der Kiwifrucht. Am Eingang zur Gridley Road, einer der schönsten Straßen an der Bay of Plenty, erwartet uns ein örtlicher Experte zu einem Besuch einer Kiwi-Plantage nebst einschlägigem "Afternoon Tea". Bevor Sie Rotorua im Zentrum der Nordinsel erreichen, können Sie noch einen Spaziergang zu den spektakulären Okere Falls unternehmen. Am Abend geniessen Sie eine traditionelle Begrüssungszeremonie der Maori gefolgt von einem typischen, im Erdofen zubereiteten Hangi Dinner.