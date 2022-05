Grand Mercure Monaco Apartments

Die Apartmentanlage ist aufgebaut wie ein eigenes kleines Dorf und befindet sich rund 10 Fahrminuten ausserhalb des Stadtzentrums von Nelson. In der Anlage befinden sich einige Restaurants und Cafés sowie Einkaufsmöglichkeiten.

Die Anlage besteht aus 84 im englischen Stil gehaltenen Zimmern und Cottages, welche über die üblichen Annehmlichkeiten wie beispielsweise einen Fernseher und einen Safe verfügen. Die Studio Apartments sind mit einer kleinen Küche, die One Bedroom Spa Cottages sogar mit einer grossen und vollausgestatteten Küche eingerichtet. Zudem geniessen die Gäste des Hotels kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen, aber auch in den Zimmern und Apartments.