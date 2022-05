Copthorne Hotel & Resort (The Heads Luxury Villas)

Die Heads Luxury Villas liegen idyllisch im kleinen Ort Omapere in der Region von Hokianga. Die Lage am Meeresarm erlaubt einen tollen Blick über die Halbinsel. Die Nähe zum bekannten "Tane Mahuta" Kauri-Baum und zum Waipoua Forest erlaubt es, tagsüber wie auch abends einen geführten Ausflug in den Wald zu den Baumriesen zu unternehmen. Die Region ist zudem bekannt für die hier ansässige und sehr tief verwurzelte Maori-Kultur, welche von den Besuchern auf eigene Faust oder während einem geführten Ausflug entdeckt werden kann.