Art Deco Masonic Hotel

Es gibt zwei Restaurants sowie eine Bar. Das Emporium Eatery and Bar serviert köstliches Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Im Emporium - The Lounge können die Gäste feine Wein und Speisen in einer intimeren Umgebung geniessen. Daneben gibt es noch das The Rose ein authentisches irisches Pub. Zudem wird kostenloses WLAN im ganzen Haus angeboten.