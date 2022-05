Aotea Track Package ab Auckland

Der 25km lange Aotea Track umrundet das zetral gelegene Gebirge der Great Barrier Insel. Die Strecke zeichnet sich durch seine Kombination aus einfachen Wanderwegen, steilen Anstiegen, Treppen und Brücken aus.

Auf dem Wanderweg begegnen Sie spektakulären Landschaften, Bäche welche in endemische Pflanzen eingebettet sind, Feuchtgebiete und Wäldern, welche mit Kauri, Rimu, Kahikatea und weiteren Bäumen aufgemacht sind.

Auf der Tour entdecken Sie auch Überreste der früheren Kauri-Industrie der Insel sowie die Kauri-Strassenbahngleise, welche die abgeholzten Bäume zum Flughafen und in die Stadt brachten.



Auf Ihrer dreitägigen Wanderung übernachten Sie in zwei Hütten, welche jeweils nach gut drei bis vier Stunden Wanderung pro Tag erreichbar sind.

Die erste Hütte ist die Mount Heale Hut, diese wurde 2012 eröffnet und bietet einen spektakulären Blick über den Golf von Hauraki und Hauturu/Little Barrier Island. Sie liegt nur 30 Minuten vom höchsten Punkt von Great Barrier Island, den Mount Hobson, entfernt. Die zweite Hütte befindet sich wieder auf der Höhe des Meerespiegels, auf der Westseite der Insel. Sie verfügt über 24 Betten und ist mit einem Holzofen geheizt. Gleich neben der Hütte befindet sich der Kaiaraara Bach sowie die Forststrasse.



Diese Tour ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren und eine gute Fitness wird für diese Wanderung vorausgesetzt.