23 Tage Neuseeland bewusst erleben ab Auckland

Auckland - Waipoua Forest - Bay of Islands

Am Morgen geht es über die Hafenbrücke und entlang der Hibiskusküste nach Matakohe. Weiterfahrt in den geschützten Waipoua- Kauriwald, in dem die typischen Farne und gigantischen, uralten Kauri-Bäume wachsen. Anschliessend führt die Route über Opononi und entlang der verträumten Bucht von Hokianga zur Bay of Islands.