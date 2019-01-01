Ihre Traumferien starten hier.
Exklusiv für Müli Märt Leser
Ihr CHF 100.– Reiserabatt
Schön, dass Sie gescannt haben! Mit diesem Angebot erhalten Sie CHF 100.– Rabatt auf Ihre nächste Reisebuchung bei Knecht Reisen Lenzburg.
So lösen Sie Ihren Rabatt ein
- Beratungstermin vereinbaren oder direkt vorbeikommen
- Beim Buchungsabschluss den «Müli Märt Rabatt» erwähnen
- CHF 100.– werden direkt vom Reisepreis abgezogen
Angebotsbedingungen
- Gültig bei Neubuchungen ab CHF 1'000.–
- Buchungszeitraum: 26. Februar bis 31. Juli 2026
- Nur bei Knecht Reisen Lenzburg einlösbar
- Pro Buchung ein Rabatt einlösbar
- Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar
- Keine Barauszahlung möglich
Besuchen Sie uns im Müli Märt
Knecht Reisen AG
Müli Märt
Bahnhofstrasse 5
5600 Lenzburg
Öffnungszeiten
Mo – Fr: 09:00–12:30 / 13:30–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr
