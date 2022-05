Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel

Am naturbelassenen Strand von Tamarin, in der Nähe des Naturparks Casela. Nach Flic en Flac ca. 20 Fahrminuten. Vom Flughafen ca. 1 Stunde entfernt.

Sport: Gratis: Golf auf dem 18-Loch Cham-pionship Tamarina Golfplatz (Golfcarts gegen Gebühr, aber nicht obligatorisch), Tennis, Fitnessraum, Yoga am Strand, täglich einen gratis Eintritt in den Casela World of Adventures Park pro Person inkl. Shuttle-transfer 2x täglich ab/bis Hotel.



Gegen Gebühr: Wasserski, Tauchen (PADI & CMAS), Hochseefischen, Fahrräder, Surflektionen, Stand Up Paddle, Kajak Exkursionen, Kitesurfen, Glasbodenboot, Delfinbeobachtung.



Wellness: Das L'Acacia Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Manicure sowie Pedicure an.