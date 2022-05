Sugar Beach - A Sun Resort Mauritius

Deluxe Sea View Zimmer (ehemalig Sea View Manor House + Deluxe Ocean First Floor, 40 m2) sowie Deluxe Beach Front Zimmer (ehemalige Deluxe Beach First Floor Zimmer, 40 m2) befinden sich im "Manor House" und in den Villen, jeweils im 1. oder 2. Stock mit Balkon. Premium Sea View Zimmer (ehemalig Deluxe Ocean Ground Floor, 50 m2) befinden sich ebenfalls im "Manor House" und in den Villen im Parterre mit Terrasse. Premium Beach Front Zimmer (ehemalig Deluxe Beach Ground Floor, 50 m2) liegen nur in den Villen im Parterre und bieten direkten Strandzugang. Alle Zimmer mit Bad oder Dusche (keine Badewanne in den Kat. Deluxe Sea View und Deluxe Beach Front), WC, Haarfön, TV, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei. Zudem 2 Executive Beach Front Suiten (100 m2) und Premium Suiten (ehe. Family Suiten, 100 m2) mit Meer- oder Gartenblick buchbar.