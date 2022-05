Long Beach - A Sun Resort Mauritius

Zentral in der Anlage gruppieren sich 4 Restaurants sowie ein weiteres am Strand, 3 Bars, 3 Pools (einer davon geheizt), Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter mit zusätzlichem Sport-Lap-Pool, Boutiquen, Bibliothek, WiFi kostenfrei.

Das Cinq Mondes Spa bietet ein innovatives Konzept mit verschiedenen Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an. Dampfbad, Sauna, Coiffeur, Maniküre, Pediküre.

116 Junior Suiten (60 m2) mit Garten- oder Meersicht, modern und chic eingerichtet mit Bad, separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Flachbildfernseher, Telefon, WiFi kostenfrei, iPod-Station und Balkon oder Terrasse. 28 Junior Suiten Pool-Access (60 m2) oder 44 Junior Suiten Beach-Access (65 m2) und 36 Junior Suiten Oceanfront (65 m2), die direkt am Strand liegen. 29 Family Suiten (85 m2), bestehend aus zwei Zimmern – ideal für Familien. Die zwei Long Beach Executive Suiten (135 m2) liegen beide im Parterre direkt am Strand.

Kajak, Lasersegeln, Glasbodenboot, Schnorcheln, Windsurfen, Wasserski, Aquagym, Wasserpolo, Volleyball, Basketball, Fussball, 4 Tennisplätze (Bälle gegen Gebühr), Badminton, Boccia, Tischtennis, Joggingstrecke, Fitnesscenter, Kletterwand. Golf auf dem 18-Loch Championship Ile aux Cerfs Golf Course (gratis Shuttle-Transfer ab/bis Long Beach, Golf Cart optional ca. Euro 25.– pro Person/Runde) sowie auf dem Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita (Transfers ebenfalls inkludiert).