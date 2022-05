La Pirogue - A Sun Resort Mauritius

Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des kuppelförmigen Hauptgebäudes im wunderschönen Kokospalmenhain. Hier finden Sie die Rezeption, Hauptrestaurant, Coiffeur. A la carte Restaurants: Citronella’s Café und Magenta Seafood Restaurant, 3 Bars und einen grossen Süsswasserpool. WiFi kostenfrei.

25 m2 grosse Garden Bungalows in Doppelbungalows mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Safe, Sitzgelegenheit, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, möblierte Terrasse mit Blick in den Garten. 56 Premium Garden Bungalows liegen weit entfernt vom Hauptgebäude (ruhigere Lage) und haben zusätzlich eine Nespresso Maschine und Bluetooth Sound System. Die Beach Pavillons (35 m2) sind etwas komfortabler eingerichtet und befinden sich in Einzelbungalows in der ersten Reihe beim Strand. Garden Family Bungalows bestehend aus zwei Garten Bungalows und Deluxe Beach Family Pavillons bestehend aus zwei Beach Pavillons (jeweils mit Verbindungstüre).