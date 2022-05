JW Marriott Mauritius Resort

Das «Iridium Spa» mit 12 Behandlungsräumen bietet verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen an.

38 Junior Suiten (65 m2), 82 Ocean Junior Suiten (65 m2), 24 Beachfront Balcony/Beachfront Access Junior Suiten (75 m2), 18 Beachfront Balcony/Beachfront Access St. Regis Suiten (100 - 153 m2), 7 Manor House Spa Suiten (146 - 214 m2) und The St. Regis Villa mit 4 Schlafzimmern (ca. 1'659 m2). Alle mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, DVD-Player, Minibar, Safe, Telefon, Kaffeemaschine, iPod-Anschluss, WiFi kostenfrei und einer grosszügigen Terrasse oder Balkon. St. Regis-Butler-Service in allen Zimmern und Suiten.

Livemusik an der «1904 Bar» oder an der «Boathouse Bar» am Strand. Luxuriöses, kleines Kino (32 Plätze, es werden täglich kostenfrei Filme gezeigt, private Benutzung gegen Gebühr).