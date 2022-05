Die drei durchsichtigen Kugelzelte "Bubble" (2 Doppel und 1 Family Bubble) liegen direkt am See von Bois Chéri, idyllisch in die Natur eingebettet. Alle mit Bad, WC, Aussendusche, Sitzecke, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher. Die Mahlzeiten werden im Restaurant Bois Chéri eingenommen.