Veligandu Island Resort & Spa

Die grosszügigen Unterkünfte mit tropischem Flair verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche und Jacuzzi, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, CD-/DVD-Player, iPod-Station, Wasserkocher, Nespresso-Maschine, Minibar Safe, Sitzecke und eine Terrasse. Die 11 Beach Villen (71 m2) liegen alleinstehend oder in Zweier-Einheiten leicht zurückversetzt vom Strand. Sie bieten die gleiche Infrastruktur wie die anderen Kategorien, sind aber etwas einfacher eingerichtet und teilweise mit eingeschränktem Blick auf die Water Villen. Die 10 in hellen Farben gehaltenen Water Villen (58 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer mit einer Jacuzzi-Badewanne. Die 54 modernen Jacuzzi Water Villen (86 m2) sind grösser und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Jacuzzi. Die 16 Jacuzzi Beach Villen und Sunset Jacuzzi Beach Villen (86 m2) sind sehr stilvoll eingerichtet, liegen freistehend oder in Zweier-Einheiten direkt am Strand. Sie bieten ebenfalls ein halboffenes Badezimmer mit Jacuzzi.