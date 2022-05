OZEN LIFE MAADHOO

Das Hotel liegt auf einer Haupt- und einer kleinen Nebeninsel. Auf der Hauptinsel befinden sich die Rezeption, die Earth Villen, der Pool inkl. Bar mit Snack-Angebot und einer Gin-Bar (nur für Erwachsene) sowie das Wassersport-Center inkl. Tauchschule. Die Nebeninsel ist durch eine kleine Brücke verbunden und beherbergt das sensationelle internationale Hauptrestaurant "The Palms", welches Champagner Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform serviert und vier à la carte Restaurants mit Spezialitäten aus Indien/Sri Lanka und China, neben dem Spa werden mittags erstklassige Sushi-Spezialitäten angeboten, das faszinierende Unterwasser-Restaurant "M6m" befindet sich in 6 Metern Tiefe und überzeugt mit Seafood und Grill-Gerichten und der Weinkeller verwöhnt mit einer grossen Auswahl an Weinen aus der ganzen Welt. Des Weiteren befinden sich auf der Nebeninsel der Kids-Club, das Spa und die Wind Villen. Boutiquen. WiFi kostenfrei.