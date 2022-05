OBLU NATURE Helengeli

Die sehr üppig bewachsene Barfussinsel verfügt über ein Hauptrestaurant in Buffetform, ein à la carte Restaurant mit Grill-Spezialitäten am Strand, eine gemütliche Bar und die "COOEE" Lounge auf Stelzen über dem Wasser gebaut, zwei Pools (einer nur für Erwachsene), Kinder-Plunge-Pool, Boutique, Bibliothek. WiFi kostenfrei.

22 Beach Villen (48 m2) sind in Zweier-Einheiten angeordnet und befinden sich inmitten üppiger Vegetation und nur einige Schritte vom feinen Sandstrand entfernt. Die Villen sind mit hellen und freundlichen Farben eingerichtet und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, WC, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, Safe und Terrasse mit Tagesbett und Meerblick. 64 neuere Deluxe Beach Villen (52 m2) liegen näher am Strand und verfügen über ein grösseres und luxuriöseres Badezimmer. 28 Water Villen Pool (77 m2) sind halb an Land/halb über Wasser gebaut, grösser und zusätzlich mit Sonnenliegen und Plunge Pool (5 m2) auf der Terrasse. Direkter Einstieg ins Meer. 2 alleinstehende 2 Bedroom Beach Pool Suiten (191 m2) liegen am Strand, auf der Sonnenuntergangsseite und verfügen über 2 Schlaf- und Badezimmer, eine noch grössere Terrasse und einen grossen, privaten Pool (20 m2).