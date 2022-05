Kagi Maldives Spa Island

Im Buffetrestaurant wird internationale Küche, in der oberen Etage italienische à la carte Speisen und am Pool werden Snacks und Drinks serviert. Das Restaurant "Ke-Un" am Strand verwöhnt mit innovativen à la carte-Gerichten aus der ganzen Pazifikregion. Der "Spa Corner" bietet leichte, gesunde Gerichte an. Des Weiteren gibt es eine Bar, einen Weinkeller, einen Infinitiypool und eine Boutique. WiFi kostenfrei.