Baglioni Resort Maldives

Beschreibung

Einleitung Das erste Hotel, der kleinen, aber feinen italienischen Baglioni-Hotelgruppe ausserhalb Italiens bietet: Das halboffene Hauptrestaurant "Gusto", inklusive Weinraum, direkt am Strand verwöhnt morgens mit einem fantastischen Buffet und mittags sowie abends mit köstlicher italienischer à la carte Küche, das "Taste" à la carte Restaurant serviert internationale Speisen, im "Umami" à la carte Restaurant inkl. Teppanyaki, welches auf Stelzen über Wasser gebaut ist, werden japanische Spezialitäten serviert und in der gemütlichen Bar, am grossen Infinitypool mit Kinderbereich, werden mediterranes Essen sowie leckere Cocktails angeboten. Eine Boutique. WiFi kostenfrei.

Angebot Das "Baglioni Spa" liegt eingebettet in die Vegetation und bietet eine Vielzahl and Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen an.

Zimmer Die luxuriösen Villen sind alle im dezenten, italienischen "Baglioni-Stil" - italienische Eleganz und Klasse - gehalten und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Badewanne und Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Teekocher, Kaffeemaschine, Minibar, Safe, eine Sitzecke und eine möblierte Terrasse.



Die 21 Beach Villen (87 m2) liegen direkt am Strand mit freier Meersicht, die 5 Pool Suite Beach Villen (87 m2) verfügen zusätzlich über einen Plunge-Pool auf der Terrasse, die 5 Grand Pool Beach Villen (120 m2) bietet ein grösseres Badezimmer, zusätzlich einen Wohnbereich und einen Plunge-Pool, die 5 Pool Suite Beach Villen (175 m2) bestehen aus einer Beach Villa verbunden mit einem weiteren Gebäude, wo sich der Wohnbereich sowie ein weiteres Badezimmer mit Dusche/WC befindet sowie eine grosszügige, möblierte Terrasse mit einem Pool, die 5 2 Bedroom Family Beach Villen Pool (180 m2) bestehen aus zwei Beach Villen mit Verbidnungstüre und einer gemeinsamen Terrasse mit einem grossen Pool und die 2 Bedroom Pool Suite Beach Villen (262 m2) verfügt zusätzlich noch über einen separaten Wohnbereich inkl. Dusche/WC.



Die 17 Water Villen (105 m2) sind auf Stelzen über Wasser gelegen mit direktem Einstieg in die Lagune, mit geschlossenem Badezimmer mit Dusche und Badewanne, die 16 Sunset Water Villen (105 m2) liegen auf der Sonnenuntergangsseite, die 9 Pool Water Villen (105 m2) verfügen zusätlich über einen Pool auf der Terrasse und die 3 Bedroom Presidential Water Villa (670 m2) liegt am Ende des Wasser Villen-Steges und bietet drei Schlaf- und Badezimmer sowie ein Kinder-/Nanny-Zimmer, einen Wohnbereich inkl. Küche und eine sehr grosszügige Terrasse mit Essbereich, Pavilion und Pool.

Gratis-Sport Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Kajak, Kanu, Pedalo, Stand-up Paddle, Schnorchelausrüstung.

Sport gegen Gebühr Katamaran, Jetski, Tauchen.