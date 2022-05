Anantara Dhigu Maldives Resort

Ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant auf Stelzen über Wasser gebaut sowie eine Bar bieten internationale Speisen an. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, bis zu 5 Restaurants auf der Schwesterninsel Veli und der Picknickinsel Gulhifushi mitzubenutzen. Infinity-Pool, Bibliothek, Boutiquen. WiFi kostenfrei.

Das "Anantara Spa" ist auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bietet eine Auswahl an Behand­lungen inkl. Thai-Massagen. Sauna, Dampfbad, Jacuzzi.

Die Sunrise Beach Villen/Sunset Beach Villen (125 m2) verfügen über ein halb­offenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, separater Regendusche, Fön, Klima­anlage, TV, Minibar, Weinkühlschrank, Espresso-­Maschine, Safe und Veranda. Die Sunrise Beach Pool Villen/Sunset Beach Pool Villen (150 m2) verfügen über einen grossen Pool zur Strandseite und liegen auf der Sonnenauf- bzw. untergangsseite. Die ­Sunrise Over Water Suiten/ Sunset Over Water Suiten (119 m2) über dem Wasser gelegen und haben ein geschlossenes Bad mit freistehender Badewanne, ausserdem ein grosses ­Sonnendeck mit direktem Zugang zur Lagune. Die Sunset Over Water Pool Suiten (129 m2) verfügen zusätzlich über einen Infinity-Pool auf dem Sonnendeck, fünf 2 Bedroom Anantara Pool Villen (321 m2) und drei 2 Bedroom Family Pool Villen (237 m2) sind ideal für Familien.