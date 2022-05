Amilla Fushi

Die 5 einzigartigen Treetop Pool Villen (Bäumhäuser, 250 m2) befinden inmitten tropischer Vegetation, ca. 12 Meter über dem Boden und bieten sehr viel Privatsphäre. Sie bieten ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Deckenventilator, Klimaanlage, TV, Minibar, Safe, einen Wohnbereich sowie eine Terrasse mit Pool und Aussendusche. Butler-Service, Fahrräder.



Die restlichen Villen glänzen in elegantem Weiss und sind in gradlinigem Stil eingerichtet. Sie werden wie folgt unterteilt: 10 Sunset Water Pool Villen (200 m2) auf Stelzen über Wasser in die Lagune gebaut und bieten direkten Zugang ins Meer, private Hängematte im Wasser, Sonnenuntergangsseite. 11 Lagoon Water Pool Villen (230 m2), ohne Hängematte, verfügen zusätzlichen über einen Lounge-Bereich auf der Terrasse und bieten Blick auf die Lagune und teilweise auf die Insel, 23 Reef Water Pool Villen (250 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten "freie Meersicht" sowie einen direkten Einstieg zum Hausriff. 6 Beach Pool Villen (450 m2) liegen nur wenige Schritte vom Strand entfernt und bieten einen Pool, einen Essbereich und Sitzgelegenheiten im Garten.



Des Weiteren gibt es Villen mit 2 - 8 Schlafzimmern sowie das aussergewöhnliche "Amilla Glamping" (eine Bubble direkt am Strand).