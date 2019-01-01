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Ihr CHF 100.– Reiserabatt
Schön, dass Sie gescannt haben! Mit diesem Angebot erhalten Sie CHF 100.– Rabatt auf Ihre nächste Reisebuchung bei Kuster Reisen in Rapperswil-Jona.
So lösen Sie Ihren Rabatt ein
- Beratungstermin vereinbaren oder direkt vorbeikommen
- Beim Buchungsabschluss den «Linth24 Rabatt» erwähnen
- CHF 100.– werden direkt vom Reisepreis abgezogen
Angebotsbedingungen
- Gültig bei Neubuchungen ab CHF 1'000.–
- Buchungszeitraum: 08. Juni bis 30. September 2026
- Nur bei Kuster Reisen in Rapperswil-Jona einlösbar
- Pro Buchung ein Rabatt einlösbar
- Ausschliesslich für Ferienreisen. Nicht anwendbar auf Geschäftsreisen.
- Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar
- Keine Barauszahlung möglich
Besuchen Sie uns am Cityplatz in Rapperswil-Jona
Kuster Reisen AG
Am Cityplatz
Rathausstrasse 12
8640 Rapperswil-Jona
Am Cityplatz
Rathausstrasse 12
8640 Rapperswil-Jona
Öffnungszeiten
Mo – Fr: 09:00–18:00 Uhr
Sa: nach telefonischer Voranmeldung
Mo – Fr: 09:00–18:00 Uhr
Sa: nach telefonischer Voranmeldung